Wolvertemsesteenweg gaat jaar lang dicht in Grimbergen Voorbereidende werken voor omleiding aan de gang Margo Koekoekx

18 september 2020

15u32 0 Grimbergen De voorbereidende werken aan de Wolvertemsesteenweg zijn allemaal gestart. Dat wil zeggen dat de grote herinrichting bijna aanvangt. De Wolvertemsesteenweg gaat minstens een jaar lang dicht tussen het kruispunt met de Brusselsesteenweg en de Hoge Steenweg om de riolering te vernieuwen en een bufferbekken te plaatsen. De tijdelijke parkings voor handelaars zijn bekend, samen met een deel van de omleiding.

De werken aan de Wolvertemsesteenweg starten op 12 oktober. De werken zullen ruim een jaar duren. “De handelaars zijn daar niet gelukkig mee, maar we kunnen niet anders. De riolering moet daar hoogdringend aangepakt worden. Elke keer als het regent staat het kruispunt ter hoogte van de Thermae onder water. Alles staat er onder druk en het stelsel is nog steeds niet gescheiden”, kaart burgemeester Chris Selleslagh aan. Er komt een gescheiden stelsel aan de Beiaardlaan, de Lage Steenweg, een deel van de Brusselse- en de Wolvertemsesteenweg. Verder komt er ook een bufferbekken langs diezelfde steenweg tegenover Mira.

Om dat alles te realiseren sluiten ze de Wolvertemsesteenweg vanaf het kruispunt met Hoge Steenweg af tot aan het busstation aan de Brusselsesteenweg.

Handelaars bereiken

Omdat de handelaars moeilijker bereikbaar zullen zijn, schakelt gemeente Grimbergen twee extra parkeerplekken in. “Zowel een stuk bouwgrond in de Stationstraat als de Beiaardlaan zullen ruimte bieden om te parkeren. Dat kan doordat in de Beiaardlaan toch enkel lokaal verkeer mogelijk gaat zijn. Op die manier raken klanten tot vrij dicht bij hun handelaars op de Wolvertemsesteenweg”, legt burgmeester Selleslagh uit.

Aan de zijkanten van de weg zijn nu al boorputten zichtbaar. “Die zijn nodig om de boringen op 8 tot 9 meter diepte te kunnen realiseren. Het belangrijkste punt daarvoor is het pleintje aan de Beiaardlaan naast de Wolvertemsesteenweg. Daardoor moet het standbeeld ter ere van wereldberoemd leproloog Dr. Frans Hemerijckx verhuizen. “Eigenlijk staat het nu wat verloren onder de boom, achterin het hoekje. Binnenkort staat het op de hoek aan de Wolvertemsesteenweg waar jeugdhuis Mamoet was.” Het gewest gaf toestemming om het daar te plaatsen. “Misschien wordt dat de definitieve plek, dat is nog niet zeker”, aldus Selleslagh.

(Lees onder de foto verder voor omleidingen)

Omleiding

Tijdens de werken aan de Wolvertemsesteenweg voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer een omleiding. Die loopt via de Spaanse Lindebaan en de De Merodestraat. Zo kan het verkeer komende uit de De Merodestraat tijdelijk zowel naar links (Brussel) als naar rechts (Meise) afslaan.

Het kruispunt aan de De Merodestraat vraagt daarvoor aanpassingen, onder andere het verplaatsen van verkeerslichten. Die werkzaamheden zijn aan de gang en zijn klaar op 9 oktober.