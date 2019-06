Winkels in centrum Strombeek getroffen door inbrekers JCV

22 juni 2019

14u15 1 Grimbergen Inbrekers hebben de afgelopen dagen meermaals een bezoek gebracht aan enkele handelszaken in het centrum van Strombeek. Onder meer fietsenhandel Van Campenhout op de De Villegas de Clercampstraat kreeg ongewenst bezoek.

De dieven sloegen in de nacht van woensdag op donderdag toe. “Ze hebben de ruit aan de voordeur verbrijzeld en zijn zo naar binnen gekropen”, zegt winkelverantwoordelijke Kevin De Mesmaeker. “Ik heb de inbraak zelf ontdekt toen ik ’s morgens de winkel kwam openen. Ze zijn ervandoor gegaan met de inhoud van de kassa: enkele honderden euro’s.”

De dure fietsen in de winkel lieten de dieven ongemoeid. “Ik heb de dieven op camerabeelden gezien”, zegt De Mesmaeker. “Ik schat ze zeker niet ouder dan 18 jaar. Dat ze geen fietsen hebben gestolen geeft al aan dat het hier niet om professionelen gaat. De politie probeert nu uit te zoeken wie de daders juist zijn.”

Van Kampenhout is niet de enige winkel die beroofd werd. “In de Carrefour Express en in een bloemenwinkel hier in de buurt is dezelfde nacht ook ingebroken”, zegt De Mesmaeker. “In de Carrefour is zelfs in de nacht van vrijdag op zaterdag nog eens ingebroken. Mogelijk gaat om dezelfde mensen, maar dat weet niemand zeker.”