Winkeldief op heterdaad betrapt bij stelen tien strips WHW

09 december 2019

16u32 0 Grimbergen Een twintiger uit Vilvoorde riskeert 6 maanden cel voor de diefstal van...strips.

De man werd op 4 juni betrapt in een Carrefourfiliaal in Grimbergen toen hij tien strips in zijn rugzak had weggemoffeld en hiermee naar buiten wilde stappen. Er werd hem, gezien de geringe buit, een minnelijke schikking van 100 euro voorgesteld maar deze betaalde hij niet. Daarom werd hij alsnog gedagvaard. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat. Uitspraak op 13 januari.