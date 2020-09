Winkel Wilkhas gaat in totale uitverkoop na 60 jaar: “Ik slaap er niet goed van, maar we kunnen niet anders” Margo Koekoekx

03 september 2020

15u45 0 Grimbergen Zowat de gekendste winkel van Beigem, een deelgemeente van Grimbergen, gaat sinds deze week in uitverkoop. Wilkhas handelt in ijzerwaren, elektronica en veel gereedschap voor vakmannen. Na zestig jaar sluit de winkel vroeger dan verwacht de deuren. Een nieuw computersysteem strooide roet in het eten van broers Eddy en Yves Willems.

“Onze vader en zijn vennoot openden de winkel in 1960. Nu zijn we 60 jaar verder en hebben we op korte tijd beslist dat we de zaak stopzetten. Vind maar eens een overnemer”, vertelt Eddy Willems (63) terwijl broer Yves nog naarstig bezig is met de klanten.

De aanleiding om te stoppen ligt bij het computersysteem dat ze gebruiken. “Acht jaar geleden hebben we daar veel geld voor betaald. Enkele maanden geleden kregen we een mededeling dat het bedrijf achter dit systeem ermee stopt”, zegt Eddy. Een overnemer hebben ze niet, dus zit er voor Wilkhas niets anders op dan weer over te schakelen naar een nieuw systeem. “Dat kost heel veel geld voor die enkele jaren dat we nog dachten verder te doen”, vertelt Eddy. Daarnaast loopt het huurcontract van de winkel af in maart 2021. “De knoop doorhakken en alles stopzetten leek ons de beste keuze. Ook al is dat met pijn in het hart. Ik slaap daar niet goed van.”

Onhaalbare kaart

Eddy’s zoon werkte mee in de winkel maar startte op 1 september elders in een gelijkaardige zaak. “Als hij wou overnemen moest hij meteen vier extra personeelsleden aanwerven. Yves en ik werken elk bijna 80 uur per week. Ook zijn zus en neven zou hij moeten uitkopen. Tel daar nog eens de kosten van de computersysteem en de nodige nieuwe bestelwagens bij op. Je merkt al snel dat het een onhaalbare kaart is.”

Voorlopig helpen ze hun klanten nog met de glimlach van gewoonte verder. De komende maanden nemen ze afscheid van hun zaak. De uitverkoop loopt tot einde december 2020. Hun klanten krijgen wel kaartjes mee van zaken in de omgeving waar ze na de sluiting van Wilkhas terechtkunnen.

Wilkhas staat voor Werktuigen, ijzerwaren, Ladders, Kompressoren, Huishoudapparaten, Aanbouwkeukens en Sanitair.