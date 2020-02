Willemsbrug zal tot 1 mei gesloten zijn Margo Koekoekx

21 februari 2020

11u58 0 Grimbergen De Vlaamse Waterweg kondigt twee maanden lange sluiting aan van de Willemsbrug aan het insteekdok. De brug zal niet gebruikt kunnen worden door auto’s en vrachtwagens, wel door voetgangers en fietsers. Ze gaan voor een langdurige oplossing om de snelle slijtage van bepaalde stukken te vermijden in de toekomst.

Wat is er dan aan de hand met de brug? Tijdens de inspectie was duidelijk dat de bouten die wegdek en de draagstructuur samen moeten houden tekenen van slijtage vertonen. Gezien dat niet voor het eerst is kiezen ze voor een andere oplossing i.p.v. het vervangen van de huidige bouten. Die ingreep zal twee maanden duren nl. van aanstaande maandag 24 februari tot 1 mei 2020.

De werken zullen zo veel mogelijk vanop het water gebeuren. De uitvoeringsmethode laat tijdens de werken geen gemotoriseerd verkeer op de brug toe. Voor het wegverkeer is een omleiding voorzien via Woluwelaan (R22), Mechelse Steenweg (N1), Cyriel Buyssestraat en Jan Frans-Willemsstraat. Fietsers en voetgangers zullen wel gewoon kunnen passeren.