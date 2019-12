Wijkagenten Grimbergen testen tablets uit SHVM

04 december 2019

18u07 0 Grimbergen Weg met de rompslomp aan papierwerk voor de wijkagenten van de politiezone Grimbergen. Die laatste zit namelijk in een testfase waarbij informatie over nieuwe buurtbewoners via een tablet te raadplegen valt.

“We zijn volop aan het opstarten met de ‘Digitale Woonstcontrole’, laat de lokale politie weten. Daarbij kan de administratieve dienst informatie betreffende inschrijvingen onmiddellijk doorspelen aan een wijkagent ter plaatse, die alle gegevens kan raadplegen via een gemeenschappelijk programma.

Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat de kans op schrijffouten drastisch verminderd wordt en zowel de agenten als de gemeente efficiënter te werk kunnen gaan. Indien de bewoner niet aanwezig is, maakt de wijkinspecteur een aantekening om discussies over het niet of laattijdig langskomen te vermijden.