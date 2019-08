Wijk Borgt maakt zich op voor kermis- en jaarmarktweekend DBS

08 augustus 2019

10u20 0 Grimbergen De Grimbergse wijk Borgt maakt zich op voor het tweedaagse kermis- en jaarmarktweekend.

Zaterdag is er om 13 uur al de wielerwedstrijd gevolgd om 14 uur door een optreden van zangduo ‘De Kozzes’. Om 20 uur is de quizavond in café ‘t Galoiske een jaarlijkse traditie geworden.

Zondag volgt dan de traditionele rommelmarkt en de jaarmarkt vanaf 9 uur. De Kozzes treden voor een twee en je kan intussen genieten van lekkere pannenkoeken. Om 10 uur is er de bedevaartsmis met zangkoor Andantino uit Vilvoorde. Om 11.30 uur start het jaarlijkse eetfestijn in ‘t Galoiske. Doorlopend zijn er uiteraard kermisattracties in het centrum.