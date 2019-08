Weyts roept Vilvoorde en Kraainem op zwerfkattenbeleid op te stellen: “Alleen zo krijgen we kattenbestand onder controle” Uittredend Vlaams minister plaatst eerste zwerfkattenschuilhok in Strombeek-Bever Robby Dierickx

30 augustus 2019

13u15 0 Grimbergen Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft vrijdagochtend het allereerste zwerfkattenschuilhok van de Vlaamse overheid geopend in Strombeek-Bever. Alle Vlaamse gemeenten krijgen van Vlaanderen twee van die hokken aangeboden. Weyts riep alle gemeenten ook op om een zwerfkattenplan op te starten. Kraainem en Vilvoorde hebben dat nog niet, al wordt er op het terrein wel gewerkt.

Aan pastorie Sint-Amands op het Sint-Amandsplein in Strombeek-Bever heeft uittredend dierenminister Ben Weyts (N-VA) vrijdagochtend de laatste vijzen in het allereerste zwerfkattenschuilhok van Vlaanderen gevezen. Alle Vlaamse gemeenten krijgen voortaan de kans om twee gratis schuilhokken van de Vlaamse overheid te plaatsen. Elk hok biedt plaats aan drie à vier katten. In het kader van het zwerfkattenplan moeten lokale besturen namelijk beschutting voorzien voor zwerfkatten die na hun sterilisatie opnieuw vrijgelaten worden. Steden en gemeenten betalen niets voor de eerste twee schuilhokken en bijhorende infoborden. Daarnaast krijgen ze de kans om via de Vlaamse overheid extra schuilhokken te bestellen aan voordelig tarief.

Tijdens de opening van het zwerfkattenschuilhok maakte de minister ook de resultaten van een grote bevraging bij alle lokale besturen over het beleid rond zwerfkatten bekend. Daaruit blijkt dat 9 op de 10 Vlaamse gemeenten een zwerfkattenplan op papier opgesteld hebben. 37 gemeenten – goed voor 12 procent – hebben nog geen concreet zwerfkattenplan op papier gezet. In onze regio gaat het volgens Weyts om Vilvoorde en Kraainem. “Ik roep de stad en de gemeente dan ook op om er snel werk van te maken”, aldus de minister. “Dit is wettelijk verplicht, maar het is ook een kwestie van gezond verstand. Elke gemeente kampt met zwerfkatten en er moeten overal inspanningen gebeuren om het kattenbestand onder controle te krijgen. Ik heb elke gemeente een uitgebreide gids bezorgd vol tips voor het uitschrijven van een eigen kattenplan, dus niemand heeft nog een excuus. Ik heb de steden en gemeenten namelijk nodig als bondgenoten in de Vlaamse strijd voor meer dierenwelzijn. Samen kunnen we heel wat vermijdbaar dierenleed ook effectief vermijden.”

Jaarlijks budget

Vilvoords schepen van Dierenwelzijn Jo De Ro (Open Vld) weerlegt dat de Zennestad niet tegen zwerfkatten optreedt. “Wij hebben namelijk al jaren een zwerfkattenbeleid”, klinkt het. “Het schepencollege maakt elk jaar een budget vrij om de dierenartsen te betalen en de dienst Milieu werkt samen met een zeer betrokken vrijwilligster om alles op tijd en diervriendelijk te doen. Zo worden er onder meer vangkooien gezet. Voor mij is het belangrijker dat er op het terrein actie ondernomen wordt dan dat het op papier staat en doorgestuurd wordt naar een Vlaamse minister. Het is wel onze ambitie om volgend jaar met een globaal dierenwelzijnsplan naar buiten te komen. We zullen dit samen met de inbreng van professionelen en vrijwilligers opstellen.”

Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie), burgemeester van Kraainem, erkent dat zijn gemeente geen officieel zwerfkattenplan heeft. “Maar dat betekent evenwel niet dat we geen actie ondernemen”, luidt het. “We werken samen met een firma die de problematiek aanpakt. De zwerfkatten vormen bij ons echter geen acuut probleem, maar we zullen in onze meerjarenbegroting wel de opmaak van een zwerfkattenplan opnemen.”