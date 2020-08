Werknemer Proximus komt klem te zitten tussen twee voertuigen Margo Koekoekx Robby Dierickx

11 augustus 2020

Dinsdagnamiddag kwam een werknemer van Proximus klem te zitten in de Victor Soensstraat in Strombeek-Bever. Hij bevond zich buiten het voertuig om te werken toen zijn bestelwagen begon te bollen. De man kwam klem te zitten tussen de bedrijfswagen en een ander voertuig. “De hulpdiensten moesten ter plaatse gaan om hem te bevrijden”, bevestigt korpschef Jurgen Braeckmans van politie Grimbergen. “De man werd afgevoerd met verwondingen en is niet in levensgevaar.”