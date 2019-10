Werken op het Otto De Mentockplein in Strombeek ter voorbereiding van de Ringtrambus Margo Koekoekx

14 oktober 2019

18u38 0 Grimbergen De Ringtrambus komt eraan. Ter voorbereiding worden enkele werken uitgevoerd aan het Otto De Mentockplein. De Ringtrambus zal in december het voorlopige traject van lijn 820 gebruiken in afwachting van zijn definitieve traject .

Burgemeester Chris Selleslagh: “Tussen maandag 14 en vrijdag 25 oktober past de aannemer van De Werkvennootschap de bocht aan de zuidzijde van het Otto De Mentockplein aan (zijde Strombeeklinde en Kasteelstraat). Deze bocht wordt minder scherp gemaakt zodat de Ringtrambus, met zijn lengte van 24 meter, niet in de problemen raakt.”

Fietsers en voetgangers zullen het plein kunnen blijven passeren. Het gemotoriseerd verkeer moet omleidingen volgen.

“Tijdens de werkzaamheden is een deel van de weg rondom het plein afgesloten. Gemotoriseerd verkeer kan het plein enkel nog oprijden vanaf het Sint-Amandsplein richting Vijverstraat en Strombeeklinde. In de andere richtingen is er een omleiding: Vanuit de Kasteelstraat via de Rijkendalstraat en de Sint-Amandsstraat naar het Sint-Amandsplein. Vanuit de Strombeeklinde via de Vijverstraat, Van Wayenberghstraat en Wemmelsestraat naar het Sint-Amandsplein”, vervolgt schepen van Mobiliteit Philip Roosen.