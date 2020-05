Werken aan Sint-Annalaan voor ringtrambus starten 11 mei Margo Koekoekx

07 mei 2020

15u49 0 Grimbergen In het kader van Werken aan de Ring voor de ringtrambus gaat De Werkvennootschap de Sint-Annalaan herinrichten. De nieuwe startdatum is 11 mei. De werken verlopen in drie fasen om de verkeershinder te beperken en het einde van de werken is voorzien begin 2022.

De eerste fase omvat het stuk Sint-Annalaan van de rotonde met de Meeuwenlaan tot voor het kruispunt met de Strombeeksesteenweg. “We gaan elke fase opsplitsen in twee delen. Gezien de kruispunten altijd sneller klaar zullen zijn dan de straat, gaan we die telkens sneller openstellen om de verkeersdruk in te perken”, licht Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap toe. Het eerste kruispunt zal normaal klaar zijn in augustus terwijl de straat klaar zal zijn in november. “Pas als de hele fase klaar is starten we aan de volgende.”

Bijhorende omleiding

Lokaal autoverkeer rijdt het best via de Leeuwerikenlaan, de Keelstraat en de Strombeeksesteenweg om de werken heen. “We raden doorgaand verkeer aan om via de A12 en de R0 te rijden. Voor vrachtverkeer (+3,5T) is deze route verplicht”, laat de gemeente weten.

“Net voor de coronacrisis hadden we nog een infoavond met de bewoners en een week later werd duidelijk dat we alles moesten uitstellen. Nu kunnen we dan toch van start gaan”, aldus Marijn Struyf.

Voor meer informatie neem je een kijkje op de website van Werken aan de Ring.