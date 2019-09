Werken aan de nutsvoorzieningen ter hoogte van de Spaanse Lindebaan en de Paalveldstraat Margo Koekoekx

13 september 2019

Sinds vorige week wordt er gewerkt in de buurt van de Spaanse Lindebaan ter hoogte van de Paalveldstraat. Daar werken zowel De Watergroep, Eandis als Infrax aan de nieuwe leidingen van alle nutsvoorzieningen. “Het is een vrij moeilijke klus omdat we rekening moeten houden met reeds bestaande leidingen. Dat zorgt ervoor dat we wat voorzichtiger tewerk moeten gaan dan wanneer dit niet het geval is”, legt Joris Van Den Elsen, werkkracht van De Watergroep uit. Ruw geschat zullen de werken nog een tweetal weken duren.