Wegen- en rioleringswerken aan Verbrande Brug hervatten binnenkort DBS

14 augustus 2019

16u39 0 Grimbergen De gemeente Grimbergen werkt vanaf volgende maand ter hoogte van de Verbrande Brug verder aan de weginfrastructuur en de riolering.

Van 1 september tot 15 november voert de aannemer werken uit op de Westvaartdijk in de zone waar doorgaand verkeer mogelijk is. Het verkeer heeft afwisselend doorgang, aangeduid door verkeerslichten en -borden. De verbinding via Verbrande brug richting Oostvaartdijk blijft altijd open, maar hou wel rekening met een beperkte doorstroming voor auto’s en vrachtverkeer.

Van 16 september tot 15 maart 2020 werkt men aan de Westvaartdijk voorbij de Verbrande brug tot aan de Vaartstraat. Ook aan het kruispunt met de Verbrande Brugsesteenweg wordt er gewerkt. In die zone zal er geen plaatselijk verkeer mogelijk zijn en moet je een omleiding volgen via de Industrieweg. Doorgaand verkeer van de Westvaartdijk richting de Oostvaartdijk en omgekeerd is wel mogelijk.