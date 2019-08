Waterskiclub geeft het beste van zichzelf op jaarlijkse show JCV

15 augustus 2019

18u39 0 Grimbergen De Waterskiclub Grimbergen Jachthaven heeft donderdag opnieuw haar kunnen laten zien. De gasten op de jaarlijkse show van de club kregen een mooie demonstratie van de waterskikunsten van de leden.

In totaal namen een 20-tal leden van de club deel aan de show. “We focussen vooral op de jeugd”, zegt voorzitter Stijn Ameye. “Zo kunnen zij hier in alle veiligheid enkele stunts uitvoeren. En voor onze club is het een mooie financiële steun.”

Door het slechte weer ondervonden de deelnemers wel wat hinder bij het opvoeren van hun kunsten. Ook de blauwalgen in de Zennearm zorgden nog voor wat stress bij de organisatoren. “Het leek er even op dat we daardoor niet zouden kunnen optreden”, zegt Ameye. “Maar dankzij de regen zijn de drijfalgen verdwenen en kunnen we toch onze show geven. Zo heeft het slechte weer ook een groot voordeel voor ons.”

De waterskiërs traden donderdag twee keer op. “We hebben hier twee maanden voor getraind”, zegt Ameye. “Dit is het hoogtepunt van ons jaar.”