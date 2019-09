Watermolens en bijhorende landschappen ontdekken tijdens Open Monumentendag DBS

05 september 2019

14u57 0 Grimbergen Tijdens Open Monumentendag op zondag 8 september kunnen bezoekers in de Grimbergse Maalbeekvallei proeven van natuur, erfgoed en cultuur.

Wie graag wil weten hoe een molen het landschap verandert, kan tijdens Open Monumentendag in Grimbergen terecht. Een wandeltocht (4 km) of fietsroute (12km) brengt je er naar verschillende molens en natuurpareltjes waar je alles kan leren over de werking van bakovens, molens, … Lekker eten en drinken en tal van activiteiten maken Open Monumentendag af.

Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK) zet graag mee de schouders onder dit initiatief. “Als trekker van het Strategisch Project Groene Noordrand brengen wij partners samen om de uitdagingen waarmee deze vallei te maken krijgt om te zetten in concrete projecten om natuur de versterken en ook toegankelijk te maken”, vertelt Brecht Vermote. “Deze Open Monumentendag kan bezoekers bewust maken van de potentie van de Maalbeekvallei om de vele kleine en grotere natuurgebieden te verbinden.”

“Het beheer van waardevol beschermd en niet-beschermd erfgoed staat centraal in het provinciaal erfgoedbeleid”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. “Tijdens Open Monumentendag vertellen de monumentenwachters je graag meer over hun werking aan de bakoven van de Liermolen en in de Tommenmolen.”

De molens worden beheerd door het MOT en de vrijwilligers van de Oyenbrugmolen. Samen met Natuurpunt Grimbergen, Regionaal Landschap Brabantse Kouters en Monumentenwacht Vlaams-Brabant bemannen zij de acht infostanden op Open Monumentendag.