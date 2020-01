Wanneer mag je je kerstboom op straat zetten? MKV

09 januari 2020

Woon je in Grimbergen en heeft je kerstboom zijn beste tijd gehad? Dan is het tijd om afscheid te nemen.

Echte kerstbomen mogen aangeboden worden op volgende vrijdagen 10, 17 en 24 januari. Uiteraard worden enkel ‘echte’ kerstbomen meegenomen, geen plastic of rieten bomen. Plaats je kerstboom zonder pot, versiering of aarde op de stoep. Dat doe je op donderdagavond of vrijdagochtend volgens de reglementering wat afval aanbieden betreft.