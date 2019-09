Wagen volledig in vlammen, bestuurder komt met schrik vrij SVHM

11 september 2019

16u55 0 Grimbergen Woensdagnamiddag omstreeks 16:00 uur vatte een wagen vuur ter hoogte van afrit Grimbergen. Volgens de lokale brandweer vielen er geen gewonden.

Hoe de brand precies is ontstaan, is nog onduidelijk. “Vaak is de oorzaak te wijten aan een defecte motor, maar dat wordt nog onderzocht”, zegt Alain Habilis van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Op de foto is ook te zien hoe de brand rechtstreeks naar de brandweerman toeloopt, “en dat kan gevaarlijk zijn indien er andere wagens geparkeerd staan.” Het stroompje zou te wijten zijn aan een lekkende brandstoftank.

Er vielen geen gewonden bij het incident, maar de wagen is wel klaar voor de schroothoop.