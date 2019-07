Wagen gestolen voor eigen deur: contactloze sleutels zo goed als zeker gehackt door dieven DBS

11 juli 2019

15u33 7 Grimbergen Christophe Van Obergen moest zich deze morgen twee keer in de ogen wrijven toen hij uit het raam keek. Op de plek waar hij zijn wagen, een Toyota RAV4, had geparkeerd was niets meer te bespeuren. Beide contactloze sleutels lagen nochtans binnen. Het lijkt er op dat het signaal van de sleutels is gehackt en de dieven zo makkelijk hun slag konden slaan.

De wagen stond aan het pleintje geparkeerd in de doodlopende Mezenhof in Strombeek-Bever. “Mijn vrouw is rond middernacht thuisgekomen en toen stond hij er nog”, vertelt Christophe. “Ik ben ‘s morgens rond half zeven opgestaan om te gaan werken. Mijn zoontje van zeven gaat naar het Idee Kidskamp en dus moest ik hem ook al vroeg wekken. Toen ik zijn gordijnen optrok en naar buiten keek, viel het mij meteen op: mijn auto was nergens meer te bespeuren. Ik heb nog een tweede keer gekeken maar hij was inderdaad weg.”

De Toyota RAV4 is een hybride en dus blijkbaar een gegeerde wagen voor dieven. “Bij mijn buur, die dezelfde heeft, is een paar maanden geleden ook het alarm al afgegaan. De dieven zijn toen gevlucht. Opvallend nu is dat er bij het nazicht met de politie ook geen schade op de grond te zien was van een geforceerde deur of gebroken glas. Aangezien mijn beide sleutels binnenlagen is het waarschijnlijk dat het signaal gehackt is.”

Het is een gekend fenomeen dat gespecialiseerde dievenbendes wagens viseren met een zogenaamde ‘keyless entry’. Daarbij merkt de auto de nabijheid van de sleutel op en de deuren worden automatisch ontgrendeld. De dieven beschikken over apparatuur waarmee ze de signalen die dergelijke autosleutels uitsturen, kunnen opvangen. Op het internet zijn verschillende programma’s te vinden die daartoe kunnen gebruikt worden.

‘Mouse Jacking’ of ‘Relay attack’

Er zijn twee verschillende technieken. Bij de ‘mouse jacking’ gaan gespecialiseerde bendes het signaal van de sleutel gebruiken om de boordcomputer te hacken en het systeem te rebooten, om vervolgens de wagen simpelweg te openen en te starten. Via de ‘Relay attack’ kunnen dieven het signaal van de sleutel ‘aflezen’ en versterken. In de praktijk betekent dit dat één dief het signaal van de handzender opvangt, terwijl een tweede persoon, die bij de auto staat, met het verlengde signaal de auto opent, start en meeneemt. In het programma “Factcheckers” op Één was eerder dit jaar ook al te zien hoe makkelijk het wel is om de keyless auto’s te hacken.

De diefstal is alvast een serieuze domper voor het gezin. “Normaal vertrekken we volgende week met de wagen op vakantie naar de Ardèche. Dat zal met deze wagen waarschijnlijk niet kunnen. Er liggen ook verschillende toegangsbadges voor het werk in. Dit is best vervelend. Ik heb via Facebook nog een oproep gelanceerd. Je weet nooit dat iemand iets gezien heeft of de wagen ergens opmerkt. Maar die kans is uiteraard klein… ”, beseft Christophe, die vandaag noodgedwongen van thuis uit moest werken.

Volgens de politie van Grimbergen zijn er niet meteen soortgelijke meldingen binnengekomen de voorbije dagen. “Een paar weken geleden had iemand in Strombeek wel een man betrapt die met een iPad in de hand op zijn oprit liep”, zegt korpschef Jurgen Braeckmans. “Mogelijk was die ook bezig met zo’n signaal te hacken. Maar bij mijn weten zijn er recent geen andere diefstallen van wagens geweest.”