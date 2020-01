Vuilzakken blijven staan in Jan Mulsstraat MKV

23 januari 2020

12u01 0 Grimbergen Verschillende bewoners van de Jan Mulsstraat in Strombeek-Bever belden naar Intradura om hun beklag te doen. Hun rode afvalzakken stonden nog op straat wanneer ze thuiskwamen na het werk. Helaas waren verkeerd geparkeerde wagens daar de oorzaak van.

Afgelopen dinsdag haalden de vuilniswagens van Intradura de rode restafvalzakken in deelgemeente Strombeek-Bever op. In de Jan Mulsstraat is dat echter niet gelukt omdat de toegang naar de straat versperd was door op de weg geparkeerde voertuigen. Waarschijnlijk gaven de werken in de Acacialaan de aanleiding om verkeerdelijk te parkeren.

Bewoners die hun vuilzak nog niet binnenhaalden worden verzocht dat alsnog te doen. Volgende dinsdag doet Intradura opnieuw ophalingen.