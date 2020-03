Vrouwelijke slechtvalk jaagt bezoek uit nestkast Grimbergen Margo Koekoekx

13 maart 2020

16u18 0 Grimbergen Drie slechtvalken bezochten de nestkast op de Basiliek in Grimbergen. Van een nieuwe partner voor het vrouwtje -laat staan eieren- is nog geen sprake.

In de eerste helft van maart signaleerde Johan Goossens al twee mannetjes slechtvalken in Grimbergen. Helaas was het gekende mannetje van de afgelopen vijf jaren geen van beide. Het vrouwtje zwaait wel nog de plak in de nestkast op de Basiliek in Grimbergen. In het filmpje is duidelijk te zien hoe ze het mannetje de kast uit jaagt.

Momenteel ziet het er nog niet naar uit dat ze al een partner koos. Of er in de lucht al gevechten zijn geweest tussen beide mannetjes weet ik niet. Eén ding is zeker: er liggen nog geen eieren”, zegt Johan Goossens die de slechtvalken volgt. Vorig jaar waren er begin maart al eieren en het koppeltje kreeg afgelopen jaren telkens jongen. “Nakomelingen zouden leuk zijn natuurlijk. Of dat nu van het vorige mannetje of van één van deze twee bezoekers is, dat maakt niet zoveel uit.”

https://www.facebook.com/johan.goossens.121/videos/pcb.2762424593848663/10156995623206074/?type=3&theater&ifg=1