Vrijspraak voor jongeren die vervolgd werden voor 4 halskettingdiefstallen WHW

15 januari 2020

Twee jongeren uit Strombeek-Bever zijn vrijgesproken voor hun vermeende betrokkenheid bij 4 halskettingdiefstallen. De rechter meende dat er twijfel was over hun aandeel bij de feiten.

De 20-jarige A.H. was de enige die vorige maand voor de correctionele rechtbank verscheen. De tweede meerderjarige betrokkene gaf immers verstek voor de rechtszaak. Ze werden vervolgd omdat ze volgens het parket zouden betrokken zijn geweest bij 2 diefstallen met geweld in Londerzeel en Meise. Tegen hen werd vorige maand een werkstraf gevorderd. De minderjarige S. was -opnieuw volgens het parket- bij alle 4 de diefstallen betrokken.

De modus operandi was klassiek. Een van de beklaagden zat vanachter op een scooter. Vervolgens rukten ze de halsketting van een voetgangster op leeftijd af. De slachtoffers waren tussen 75 en 84 jaar oud. Uiteindelijk stond een van de diefstallen -die op 3 juli 2018 gepleegd werd met een zilverkleurige scooter- op beeld. Toen agenten dezelfde dag nog een zilveren scooter met twee mensen erop, die bovendien dezelfde helm als op de beelden droegen, zagen volgden ze de scooter. Op deze manier zagen ze hoe een nieuwe diefstal net niet doorging omdat het potentiële slachtoffer hen geen kans gaf.

De rechter vond enkel het feit dat ze op een zilverkleurige scooter reden onvoldoende voor een veroordeling. “Er is geen enkel bewijs dat ze betrokken waren bij de halskettingdiefstallen. Het is niet zeker dat het om dezelfde zilverkleurige scooter gaat. Zowel de fouille als de huiszoekingen bij de verdachten leverden niets op. Uit telefonieonderzoek bleek dat de gsm’s van de verdachten uit stond op het moment van de feiten maar dit wilt niets zeggen. Op basis van twijfel moet ik de beklaagden vrijspreken”, luidde het oordeel.