Vrije inschrijvingen bij basisscholen gaan van start Margo Koekoekx

03 juni 2020

11u58 0 Grimbergen De vrije inschrijvingen voor lagere scholen in Grimbergen lopen vanaf vandaag. Wie de eerste inschrijvingsperiode miste of geen plaatsje kreeg in de gekozen basisscholen, kan via mail alsnog een plekje bemachtigen.

Je kan online nagaan in welke scholen er nog een plekje vrij is per geboortejaar van het kind. Opvallend: zowel in basisschool De Regenboog als in Het Prinsenhof is geen enkel plekje meer vrij.

Karlijne Van Bree (Vernieuwing), schepen voor Onderwijs: “De start van de vrije inschrijvingen was eigenlijk gepland op 29 mei 2020. De Vlaamse overheid besliste echter dat ouders met een ticket voor een inschrijving dit nog moesten kunnen gebruiken tot en met 1 juni 2020. Hierdoor werd ook de start van de vrije inschrijvingen uitgesteld.”

Wie zijn of haar kind niet per mail kan inschrijven, kan dat per hoge uitzondering in de school zelf doen. Die afspraak moet je telefonisch vastleggen en kan enkel doorgaan op momenten dat er geen kinderen aanwezig zijn.

Alle informatie, vrije plekjes en mailadressen van de scholen staan opgelijst op de website.