Vreemd zicht aan CC in Strombeek: gemeente laat 14 bomen kappen Margo Koekoekx

06 november 2019

12u40 0 Grimbergen In het kader van de vernieuwing van de ingang aan het CC in Strombeek werden 14 bomen gekapt. Buurtbewoners zijn verontwaardigd over het feit dat ze ineens allemaal verdwenen. Toch was het volgens het college essentieel om te slagen in de vernieuwing van de pleinen volgens het masterplan.

Philip Roosen, eerste schepen (N-VA) laat weten dat de vernieuwing van de inkom komende dagen van start gaan. Verder worden zowel het Gemeenteplein als het plein voor het Cultureel centrum heraangelegd en zouden de bomen alsnog moeten verdwijnen. “In eerste instantie hebben ze twintig jaar geleden voor de verkeerde bomen gekozen. Dit zijn breedwortelende bomen in plaats van diepwortelende. Het is een gevaarlijke situatie momenteel, zeker in het donker. Een ophoging is geen optie gezien we voor vlakke pleinen willen gaan zonder borduren. Dat was al vastgelegd in het masterplan van de vorige legislatuur”, legt Roosen uit. Het bestuur wil zo weinig mogelijk niveauverschillen om de zone zo toegankelijk mogelijk te maken denkende aan rolstoelgebruikers.

Brede wortels

De bomen zullen hoe dan ook gecompenseerd worden wanneer de pleinen heringericht worden volgens Roosen. “De inwoners kunnen vanaf begin 2020 mee beslissen over de toekomst en herinrichting van het plein. Daar zijn nog geen kogels door de kerk. Voor de toekomstige bomen kijken we met experten naar verschillende criteria. Zo moeten ze diepe wortels hebben, moet de kruin voldoende hoog staan dat mensen er onderdoor kunnen wandelen en kijken we naar onderhoudsvriendelijkheid wat snoeien betreft.”

Verbetering

Roosen is naar eigen zeggen geen fan van het verwijderen van bomen. “Het is jammer dat de bomen moesten verdwijnen maar hier kunnen we niet anders. Het is in functie van een hoger doel dat ze moesten verdwijnen en later worden gecompenseerd. Nu vindt iedereen het terecht jammer maar over een paar jaar gaan we zien dat de nieuwe situatie veel beter is op alle vlakken.”

Eerst zijn er nog de werken aan het bufferbekken en de inkom. De inkom wordt vernieuwd, daar de balie vergroot moet worden. Deze zal altijd toegankelijk blijven, ook tijdens de werken. “Zodra het kan laten we een deel van het plein opnieuw beklinkeren zodat mensen veilig en met droge voeten het CC Strombeek kunnen bereiken.”

Eddie Boelens (GROEN) las in het besluit van het schepencollege dat er bomen gingen verdwijnen in het kader van de werken aan de nieuwe ingang en dat deze gecompenseerd zullen worden. “Als ze in de weg staan, staan ze in de weg en ik begrijp dat voor bepaalde werken geen andere oplossing mogelijk is. Ik verschoot me toch wanneer ik vaststelde dat ze allemaal verdwenen waren.”