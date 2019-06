Vos richt slachtpartij aan onder kippen bij Jos en Betty: “Dit is doden om te doden” Dimitri Berlanger

03 juni 2019

15u03 4 Grimbergen De vos heeft nog eens toegeslagen in Grimbergen. Deze keer bij Betty Mertens en Jos De Mayer in de Verlande Vijvers. Bij de broer van Jos, die naast hen woont, zette hij zijn strooptocht zelfs nog verder. In totaal sneuvelden zes kippen. Twee vermiste dieren doken daarna terug op, maar zijn zwaar toegetakeld. “Het is zielig”, zucht Betty. “Dit is doden om te doden.”

De vos sloeg zondagmorgen zijn slag voor dag en dauw. “Ik ben om 5.30 uur opgestaan omdat kraaien en eksters een ongelooflijk kabaal maakten”, vertelt Betty. “Er was duidelijk iets aan de hand. Helaas was het toen al te laat. Drie kippen lagen doodgebeten op de grond. Ook bij mijn schoonbroer had hij intussen al zijn slag geslagen. Die heeft de vos zelfs nog gezien en verjaagd.”

Nu blijven er nog amper twee dieren over. “Maar die zijn er niet al te best aan toe. Ze waren eerst gevlucht en zijn dan toch terug opgedoken. Maar ik denk dat een van hen flink gebeten is en misschien niet lang meer zal leven. Het is erg.”

Al beter beveiligd

De kippen zijn duidelijk gegeerd wild bij Betty en Jos. “De vos heeft hier de voorbije jaren al drie of vier keer toegeslagen. Vorig jaar hebben we ook nog een marter op bezoek gehad. Maar die doodt tenminste één dier om het op te eten. Wat die vos doet, is doden om te doden. Zielig...” Nochtans waren er omwille van die eerdere nare ervaringen al verschillende ingrepen gedaan om de kippen beter te beveiligen. “Zo hebben we een luikje aan het kippenhok dat met behulp van een timer automatisch omhoog en omlaag gaat. Maar 5.30 uur is duidelijk te vroeg… Mijn man heeft het nu op 8 uur gezet. Hopelijk riskeert de vos het vanaf dan niet meer. We hebben ook een omheining die wel twee meter hoog is. Maar de vos klimt daar blijkbaar gewoon over. Er is alleszins niks te zien dat erop wijst dat hij er een gat heeft onder gegraven. We dachten dus goed beschermd te zijn maar dat is dus duidelijk niet het geval.”

Het verlies van de kippen weegt duidelijk zwaar. “Onze kleinkindjes zien die beesten graag maar wij ook. We houden die kippen ook omdat ze ons groente- en keukenafval opeten. En voor de verse eitjes uiteraard. Of we er toch terug nieuwe gaan kopen? Ja, dat denk ik wel. Je kan dat toch niet tegenhouden...”

Tangebeekbos

De Verlande Vijvers liggen vlak bij het Tangebeekbos dat zich uitstekend leent als schuilplek voor de vos en andere roofdieren. “Een vriendin van mij woont nog dichter en bij haar heeft de vos zelfs overdag al eens kippen doodgebeten.”

De vos is momenteel duidelijk heel actief in onze regio. Er zijn al een tijdje verschillende meldingen in Grimbergen maar ook in de buurgemeenten. Vorige maand nog doodde Reintje 12 legkippen in Londerzeel. Ook in Meise was er eerder dit jaar al sprake van een serieuze slachtpartij onder het pluimvee.