Voorzitster online gemeenteraad doet racistische uitspraak terwijl microfoon aanstaat: “Alle vreemden weg” Margo Koekoekx

25 juni 2020

21u37 30 Grimbergen De online gemeenteraad van Grimbergen was nog niet aan de eerste pauze toe toen voorzitster Martine De Coppel (Vernieuwing) tijdens een vraagstelling van oppositielid Kirsten Hoefs (CD&V) een racistische uitspraak deed: ‘...alle vreemden weg...’, was er op de achtergrond te horen tijdens Hoefs’ relaas.

Martine De Coppel was zich er niet bewust van dat haar micro nog aanstond op het moment van haar uitspraak. Terwijl Kirsten Hoefs benadrukte dat de leefbaarheid in Strombeek-Bever alle steun kan krijgen, hoorde je op de achtergrond: “Alle vreemden weg.” Ontzette gezichten alom. Twee oppositieleden, Jelle De Wilde (CD&V) en Katrien Le Roy (Groen), vroegen vrij snel om excuses van de voorzitster. Dat luidde: “Mijn excuses, het is spijtig dat de micro nog aanstond.” Daarop waren opnieuw geshockeerde gezichten te zien via de livestream. “Ik ben blij dat hij nog aanstond. Nu weten we hoe u over Strombeek denkt”, vervolgde Eddy Boelens (Groen).

De inwoners die de livestream volgden reageren intussen ook volop via sociale media: “Vlaams Blok in schapenvacht”, luidt een van de reacties. (Zie afbeelding)

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.