Voorzitster gemeenteraad over racistische uitspraak: “Wat ik zei, denken veel mensen. Maar het was fout en verkeerd geformuleerd”

Grimbergen

Martine De Coppel (Vernieuwing) reageert voor het eerst op de racistische uitspraak die ze gisteren deed tijdens de gemeenteraad. Ze vergat haar microfoon uit te zetten zodat iedereen die de livestream volgde kon horen dat ze ‘alle vreemden weg’ zei. “Ik heb me altijd voor honderd procent ingezet en dat werk zie je nu in een paar seconden uiteen spatten”, zegt ze. De Coppel blijft ondanks alles gemotiveerd om verder te gaan in de politiek.