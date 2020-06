Voormalige gemeenteraadsvoorzitter Martine De Coppel legt nu al haar politieke mandaten neer na racistische uitspraak waarbij micro nog aanstond Margo Koekoekx / HLA

27 juni 2020

14u00

Bron: Belga 12 Grimbergen De voormalige voorzitter van de gemeenteraad van Grimbergen Martine De Coppel (Vernieuwing) legt al haar politieke mandaten neer nadat ze donderdagavond tijdens de online gemeenteraad de uitspraak “Alle vreemden weg" had gedaan. De Coppel deed die uitspraak niet beseffende dat haar micro nog aanstond. Tijdens de raadszitting distantieerden de andere partijen in de raad zich van die uitspraak. Vrijdag nam ze al ontslag als voorzitter van de gemeenteraad.



In een mededeling laat de partij Vernieuwing weten dat De Coppel na overleg beslist heeft om ontslag te nemen uit al haar politieke mandaten en ze terug te geven aan de partij. Het gaat hierbij over haar mandaat als voorzitter van de gemeenteraad, haar plek in de gemeenteraad, het bijzonder comité voor sociale diensten en het schepenambt dat ze vanaf eind 2021 zou opnemen. Het bestuur van Vernieuwing bedankte De Coppel "voor haar jarenlange belangeloze inzet".

Burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) reageert: “Ik denk dat dit de enige correcte beslissing is. Dit is waar wij met de twee meerderheidspartijen (Open Vld en N-VA, red.) ook op zouden aansturen tijdens onze voorziene samenkomst op zondagmiddag. Door hun beslissing is dit overleg overbodig. Al gaan we zeker eens rond de tafel zitten, want dit willen we niet meer in de toekomst.”

Schepenambt

Vrijdag verklaarde Martine De Coppel nog dat ze het liefst van al zou doorgaan met de politiek en zich wil blijven inzetten voor de burgers.

De Coppel zou in december 2021 het schepenambt van partijgenoot Eric Naegels over genomen hebben. Donderdagnacht was er meteen overleg en vrijdagochtend nam ze ontslag als voorzitter van de gemeenteraad. "Ze heeft zich tijdens de digitale raadszitting herhaaldelijk geëxcuseerd en uitdrukkelijk haar spijt betuigd, maar onmiddellijk na de raad haar ontslag aangeboden als voorzitter wat door onze fractie aanvaard werd. Dit soort uitspraken kan immers niet door de beugel", verklaarde Chantal Lauwers, voorzitster van Vernieuwing.

