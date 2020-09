Exclusief voor abonnees Voormalig schepen riskeert 18 maanden celstraf met uitstel voor zedenfeiten: “Deze 100 euro is voor jou... als je je uitkleedt” Wouter Hertogs

17 september 2020

15u01 1 Grimbergen Kevin Vleminckx (36), de voormalige schepen van financiën, economie en feestelijkheden, riskeert 18 maanden cel met probatie-uitstel voor enkele zedenfeiten met minderjarigen. Hij bood verschillende malen tieners geld aan opdat ze zich zouden uitkleden. In één geval lokte hij de jongen zelfs mee naar het gemeentehuis om hem daar zijn aanbod te doen. Vleminckx geeft deze feiten toe. “Maar de persoon van toen was een heel andere persoon dan degene die nu voor u staat”, aldus de verdediging.

Het onderzoek naar de feiten ging eind 2016 van start met een klacht bij het parket Halle-Vilvoorde. Het proces zelf werd meerdere keren uitgesteld, de laatste keer wegens corona. Donderdag werd de zaak dan eindelijk gepleit. De feiten zelf dateren van enkele jaren geleden en gebeurden telkens volgens hetzelfde stramien. De politicus, toen nog lid van Open VLD, dronk enkele glazen te veel in een café in Grimbergen, waarna hij toenadering zocht tot jongeren. Een mooi voorbeeld hiervan viel voor tijdens de Kerstmarkt. Hij liet zijn oog vallen op een 17-jarige jongen die in hetzelfde café zat en hij begon hem wodka-cola’s te trakteren. Hierna nodigde hij hem uit bij zich thuis ‘om nog een laatste te drinken.’

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen