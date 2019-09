Voodoo Village zet extra in op anti-druggebruik: 20 feestvierders betrapt SVM

10 september 2019

15u45 1 Humbeek Afgelopen zaterdag vond het technofestival Voodoo Village plaats in Humbeek. In samenwerking met politie en parket was het festival alerter voor drugs dan vorige jaren. Volgens de politie kregen twintig van de zesduizend feestvierders een boete nadat ze betrapt werden op het gebruik en/of het bezit van drugs.

Op vraag van de bestuurlijke overheid werd er dit jaar door de politie meer ingezet op de drugsproblematiek, wat volgens de politie vaak nog alomtegenwoordig is op tal van soortgelijke festivals. De hoeveelheid mankracht voorzien voor het festival werd deze editie met dertig procent uitgebreid en de extra agenten werden zowel in uniform als in burger ingezet op en rond het festivalterrein om drugs en drugsdealers op te sporen.

Zo waren er onder meer gerichte controles met drugshonden aan de ingang van het festival en op de verschillende parkings. Aan de ordedienst werkten in totaal meer dan vijftig politiemensen mee. Naast de drug- en patrouillehonden werden er ook diverse verkeersploegen en politiemensen te paard ingezet.

Minnelijke schikking

Twintig feestvierders werden betrapt op het bezit van drugs of het gebruik ervan. In samenspraak met het parket van Halle-Vilvoorde, werd de OMS-regeling, oftewel een onmiddellijke minnelijke schikking, toegepast. Op die manier kwamen de betrapten ervan af met een boete. Hoeveel die boete precies bedroeg, is niet bekend.

Ook de organisatoren van het festival droegen actief hun steentje bij door middel van een zero tolerance-beleid voor drugs te voeren op de website en sociale media. Op de festivalsite zelf werden diverse banners aangebracht en werden amnestieboxen aan de ingang geplaatst. De inhoud van de amnestieboxen, voornamelijk softdrugs en xtc-pillen, zal door de politiediensten vernietigd worden op vraag van het parket.