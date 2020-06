Voodoo Village tijdelijk uitverkocht Margo Koekoekx en Kim Aerts

23 juni 2020

10u46 0 Grimbergen Voodoo Village, het jaarlijkse house- en technofestival rond het kasteel van Humbeek, hield al vier verkooprondes van tickets. Momenteel staat de verkoop on hold en wachten ze af of en hoe het festival zal kunnen doorgaan. Mocht dat niet het geval zijn kunnen tickethouders hun ticket inzetten voor de editie in 2021.

Vorig jaar zakten maar liefst 8.000 festivalgangers af naar het kasteel van Humbeek om er te feesten in de tent of in het bos. Dit jaar ziet de festivalzomer er helemaal anders uit, maar bij Voodoo Village houden ze de moed erin. Zo zijn de eerste vier verkoopronden van de tickets al uitverkocht en hopen ze dat het evenement nog steeds kan doorgaan op 5 september. Momenteel staat de ticketverkoop on hold om verdere instructies af te wachten. Als het festival geen groen licht krijgt, zullen de mensen met een ticket dat mogen behouden voor de volgende editie in 2021.