Voodoo Village Festival in Grimbergen trekt 8.000 feestvierders JCV

08 september 2019

16u36 0 Grimbergen De vierde editie van het Voodoo Village Festival heeft bijna 8.000 mensen naar de site aan het kasteel van Humbeek gelokt. Op vier podia konden de bezoekers terecht voor vier verschillende stijlen van techno en elektronische muziek.

Voodoo Village probeert zich te onderscheiden van andere festivals door zijn look. “We dragen zorg voor onze aankleding”, zegt organisator Maxim Dekegel. “We bouwen het ook op als een echt dorp. Je ziet ook dat heel wat mensen kledij in voodoostijl dragen, al is het zeker geen verkleedfeestje.”

Het festival legt ook de nadruk op ecologisch bewustzijn. “We hadden speciale asbakken zodat de peuken niet op de grond terecht komen”, zegt Dekegel. “Daar proberen we ons publiek wel in mee te nemen. Dit jaar hebben we ook 300 mensen met een boot vervoerd van Thurn & Taxis in Brussel tot de Lourdesgrot hier even verderop. Zo proberen we ons steentje bij te dragen.”