Volkskunstgroep Nele viert halve eeuw bestaan: “Jongeren zijn altijd welkom” JCV

17 november 2019

11u54 0 Grimbergen Feestdag zaterdag voor volkskunstgroep Nele uit Grimbergen. Al 50 jaar is de vereniging in de weer met volksdansen en vendelzwaaien. Dat werd uitgebreid gevierd met een bal en een optreden in zaal El Dorado.

Het verjaardagsfeest werd afgetrapt met een receptie op het gemeentehuis. Van daar ging het naar zaal El Dorado in Humbeek voor volksdans en een folkbal. “Iedereen welkom, ook voor mensen zonder ervaring met volksdansen”, zegt voorzitter Jan Laeremans. “Voor onze verjaardag hebben we uitgepakt met een speciaal programma. We hebben ook de band Roots laten optreden met een gezongen concerten. Uitzonderlijk want meestal wordt er alleen maar instrumentaal gespeeld.”

Voor veel oud-leden werd het een blij weerzien. “De zaal zat goed vol”, zegt Laeremans. “Er is veel gedanst en uiteindelijk zijn er ook veel oud-leden opgedaagd. Soms zelfs mensen die we al jaren niet meer gezien hadden.”

Iedereen welkom

De vereniging telt ondertussen een 40-tal leden. “Maar iedereen is welkom, vooral jongeren”, zegt Laeremans. “Toen ik zelf jong was had je nog niet zoveel activiteiten in een dorp en binnen de jeugdbeweging en op de speelplaats werd er veel aan volksdansen gedaan”, zegt Laeremans. “Vandaag is dat niet meer zo en er zijn veel meer dingen te doen. Maar het valt nooit te voorspellen wanneer volksdansen nog eens hip zal worden.”

Het verjaardagsfeest stond daarom ook open voor iedereen. “Op ons hoogtepunt hadden we 200 leden. Nu is dat wat minder en we hopen daarom mensen warm te maken voor volksdansen”, zegt Laeremans. “Ik hoop dat er op onze verjaardag wat mensen de smaak te pakken hebben gekregen want we kunnen nieuwe dansers gebruiken.”