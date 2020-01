Volgende fase voor het Gemeenteplein: opbreken en uitgraven MKV

27 januari 2020

15u18 1 Grimbergen Op het Gemeenteplein in Strombeek-Bever breekt een nieuwe fase van de werken aan. Als alles volgens plan verloopt zouden de betonwerken klaar zijn tegen het bouwverlof in de zomer. Daarnaast worden er in de Kloosterstraat ook nog enkele kleinere werken aan de riolering uitgevoerd.

Maandag is de aannemer begonnen met de bouw van het bufferbekken onder het Gemeenteplein. Hiervoor moet een groot gedeelte van het plein afgesloten worden. Het plein zal eerst opgebroken worden om vervolgens de bouwput uit te graven. Als alles meezit, beginnen de betonwerken in maart. Die zullen vermoedelijk tot het bouwverlof duren.

Aan de verkeerssituatie wijzigt er weinig. Voor voetgangers wordt aan beide kanten van het plein wel een degelijke doorgang voorzien, zodat de woningen en handelszaken bereikbaar blijven.

Kloosterstraat

De komende twee weken moet de aannemer nog een paar kleinere werken uitvoeren aan de riolering in de Kloosterstraat. Hierdoor is doorgaand verkeer niet mogelijk en dient gemotoriseerd verkeer de omleiding via de Rodepoortstraat te volgen. Bewoners kunnen hun woning en garage wel bereiken met de wagen. Enkel ter hoogte van de putdeksels is er op werkdagen tussen 6.30 en 17 uur hinder.