Voetbalvelden kregen op een maand tijd anderhalf miljoen liter drinkbaar leidingwater Margo Koekoekx

28 mei 2020

23u35 0 Grimbergen De voetbalvelden van KFC Borgt-Humbeek kregen anderhalf miljoen liter drinkwater. “Spaarzaam omgaan met drinkwater was duidelijk niet het geval”, zegt Eddie Boelens (Groen). “Dit gaat een serieus staartje krijgen!”

Al wekenlang klagen buurtbewoners in Humbeek aan dat er ruim gesproeid werd op de voetbalvelden. Dat gebeurde volgens hen vaak overdag in felle zon, wat ook niet aan te raden is voor het gras en ook nog eens extra verdamping van kostbaar water met zich meebrengt.

De eerste ‘geruststelling’ was dat het voor half april om putwater ging. Eddie Boelens (Groen): “Onze verrassing was nog groter toen bleek dat toenmalig Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van Den Heuvel in 2019 op vraag van buurtbewoners het volgende meedeelde: “Iedereen die grondwater oppompt, dient over een omgevingsvergunning te beschikken. De enige uitzonderingen zijn voor huishoudelijk gebruik van max.500m3/j en voor handpompen. Voor KFC Borgt-Humbeek is er bij mijn diensten geen grondwater-vergunning gekend voor de velden aan de Nachtegaallaan.”

Vervolgens werd het putwater vanaf 15 april ingewisseld voor: leidingwater. “1.500 kubieke meter drinkbaar leidingwater werd over de voetbalvelden gesproeid. En dat tot 13 mei”, bevestigt Eddie Boelens.