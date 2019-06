Vlaamse Waterweg: “Brug Humbeek mogelijk vrijdag al toegankelijk voor het verkeer” DBS

13 juni 2019

17u08 0 Grimbergen De Vlaamse Waterweg nv laat weten dat de herstellingswerken aan de brug van Humbeek-Sas nu bijna klaar zijn. “Mogelijk al morgen, en ten laatste dit weekend, zal de brug weer toegankelijk zijn voor het verkeer.”

Op 17 januari raakte de brug van Humbeek-Sas over het Kanaal Brussel-Schelde in Grimbergen zwaar beschadigd na een aanvaring door een binnenschip. Nog dezelfde dag moest ze buiten dienst worden gesteld.

“De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de herstelling van de beschadigde brug”, zegt communicatieverantwoordelijke Carolien Peelaerts. “Die herstellingswerken zijn nu bijna klaar. Gisteren werd het beweegbaar brugdeel, dat voor herstelling naar een atelier in Burcht ging, via de waterweg ter plaatse gebracht en succesvol tussen de twee landhoofden gemonteerd. Vandaag en morgen zal de software van de brug worden nagekeken en de elektromechanica uitgebreid worden getest. Mogelijk al morgen, ten laatste dit weekend, zal de brug opnieuw toegankelijk zijn voor verkeer. Met het openstellen van de brug verdwijnt ook het veer, dat tijdens de werken tijdelijk werd ingelegd als minderhindermaatregel.

Peelaerts licht ook toe welke herstellingswerken nu precies zijn uitgevoerd. “Aan het vaste brugdeel werden de nodige betonherstellingen uitgevoerd, de afgebroken geleiderails (waarlangs de brug omhoog wordt geleid) en brugleuningen teruggeplaatst en de oplegtoestellen (waar de brug op steunt) vernieuwd.”

Corrosieschade

“Aan het beweegbare brugdeel werden de vier geleidearmen (die rond de brugpijlers grijpen) en ballastkabels volledig vernieuwd. Ook het voetpad, waarop de boot is ingevaren, werd vernieuwd en de hoofdlangsligger verstevigd. Daarnaast werd corrosieschade hersteld, het asfalt vernieuwd en werd het beweegbare brugdeel van een volledig nieuw verfsysteem voorzien.”

“Er werd, zoals bij veel van onze kunstwerken, gekozen voor het ‘De Vlaamse Waterweg-blauw’; onze huisstijlkleur.”