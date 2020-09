Villa Rijckendael sluit noodgedwongen deuren door twee coronabesmettingen Margo Koekoekx

18 september 2020

17u30 0 Grimbergen Nadat twee personeelsleden bij kinderdagverblijf Villa Rijckendael in Strombeek-Bever besmet bleken met het coronavirus, moest iedereen in quarantaine. Dat geldt voor 24 kindjes en 6 medewerkers. Het kinderdagverblijf hoopt op 1 oktober opnieuw te kunnen openen.

Kinderdagverblijf Villa Rijckendael in Strombeek-Bever sluit de deuren tot eind september. Woensdag 16 september testten twee van de personeelsleden positief. De ouders van de 24 kindjes brachten ze onmiddellijk op de hoogte.

“We vroegen alle ouders om hun kind op te halen en ze kregen de nodige informatie. Alle kinderen van de opvang gaan veertien dagen in quarantaine. Dat is ook het geval voor de zes andere personeelsleden”, laat Nele Macharis weten. “De bedoeling is om het kinderdagverblijf op donderdag 1 oktober opnieuw te openen. De ouders zullen hierover tijdig geïnformeerd worden. Voor de heropening zullen alle medewerkers opnieuw getest worden.”