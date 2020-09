Veroordeling voor geweld tegen ambulanciers houdt Grimberger niet tegen zich weerspannig op te stellen tegen politie Wouter Hertogs

29 september 2020

14u35 1 Grimbergen Een twintiger uit Grimbergen riskeert 6 maanden cel voor weerspannigheid. De politie moest hem ontzetten uit de woning van zijn ex, en dit verliep niet zonder slag of stoot.

Een ex-vriendin van de beklaagde had begin dit jaar de politie opgebeld omdat hij weigerde haar woning te verlaten. De politie was snel ter plaatse en sommeerde hem om weg te gaan. Dit lukte niet. Integendeel, de man begon de agenten uit te schelden en al snel volgde het betere duw- en trekwerk. Hij vloog een vrouwelijke agente aan en gaf haar een vuistslag. Een andere agent haalde zijn wapenstok boven en raakte hem op de borst. “Enkel met 5 agenten kon hij in bedwang gehouden worden”, illustreerde de procureur het incident.

De man bleek bovendien niet aan zijn proefstuk toe. Eerder werd hij al veroordeeld tot een celstraf met uitstel voor geweld tegen een ambulancier. Voor de weerspannigheid riskeert de man 6 maanden cel. Zelf kwam hij niet opdagen ter zitting, waardoor zijn dossier bij verstek behandeld werd.

Uitspraak volgt op 27 oktober.