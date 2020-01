Vernieuwing schenkt cheque van 500 euro aan vzw De Raster MKV

31 januari 2020

12u40 0

vzw De Raster ontving recent een cheque van 500 euro. “Extra middelen die wij mogen ontvangen investeren we altijd in onze bewoners. In samenspraak met de begeleiders komen er dit jaar waarschijnlijk nieuwe tuinmeubels” , klinkt het bij algemeen coördinator Philip Pittevils.

Het was Vernieuwing die de cheque tijdens hun nieuwjaarsreceptie overhandigde. “Wij zijn onder de indruk van het vele werk dat door De Raster wordt verricht en van de warmte waarmee hun gasten omringd worden.”