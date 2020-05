Vermiste rusthuisbewoonster Den Bogaet teruggevonden in kamer SHVM

05 mei 2020

12u56 0 Grimbergen In rusthuis Den Bogaet in Humbeek heeft dinsdagochtend een heuse zoekactie plaatsgevonden naar een bewoonster die als vermist werd opgegeven. Na een tijdje kon de vrouw teruggevonden worden in een andere kamer in het rusthuis.

Het was even paniek deze ochtend in rusthuis Den Bogaet in Humbeek. Het personeel vond er namelijk een bewoonster niet meer terug in het gebouw. De dame werd als vermist opgegeven bij de politie, waarop die ter plaatse kwam, evenals een helikopterteam uit Melsbroek. Heel de buurt werd onder de loep genomen, maar zonder resultaat. Ook omdat de vrouw dementerend is, was de ongerustheid extra groot. Uiteindelijk bleek de vrouw in een bed in een andere kamer te zijn gaan slapen.