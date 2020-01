Verloederd pand trekt ongedierte aan en ziet eruit als een stort, toch maken omwonenden zich er niet druk in Margo Koekoekx

15 januari 2020

15u50 0 Grimbergen In de Van Akenstraat in Grimbergen liggen een huis, een schuur en de bijhorende tuin er wel erg verloederd bij. De enorme verzamelwoede van het koppel laat zo zijn sporen na en de deur van één van de gebouwen staat gewoon open. Nadat het oude koppel overleed werd het enkel maar erger. Buurtbewoners merken het op, delen het op sociale media, maar maken zich er niet al te veel zorgen over. “Er zou sprake zijn van een verkaveling en verkoop aan een projectmakelaar.”

In de voorbije twee jaren overleden de eigenaars, zowel man als vrouw. Hij in een rustoord, zij thuis. “Het waren echte verzamelaars zoals je kan zien”, vertelt de naaste buurvrouw die er al woont sinds 1993. “We hadden in het begin een goed contact en ik hielp hen geregeld. Later heb ik toch van mijn oren moeten maken door de overlast van de grote dennenbomen. Daardoor heb ik al veel aanpassingen moeten doen en zit de dakgoot geregeld verstopt met de naalden. Als het ‘s nachts waait doe ik geen oog toe. Enerzijds door het lawaai van de wind dat daar overal binnen slaat, anderzijds door de schrik dat er een boom op het dak zou belanden. Ik zou er wel een boek van kunnen schrijven”, zegt ze verschillende keren. “Er moet eens grondig huisgehouden worden. Ik hoop dat in onderling overleg te kunnen regelen met de kinderen van het koppel. Ik zou er een advocaat voor kunnen inschakelen maar dat ga ik niet doen, dat maakt het onnodig alleen maar ingewikkelder”, vertelt ze.

Zichtbaarheid

Ook andere buren zijn op de hoogte van de situatie. “Ja, een mooi uitzicht is het niet maar verder hebben wij daar eigenlijk geen last van. Het heeft er jaren lang zo bijgelegen maar toen was het beter afgeschermd. Na het overlijden van het koppel zijn de kinderen al zo’n drie of vier containers komen weghalen en om dat makkelijker te maken maakten ze een opening in de omheining. Daardoor valt het nu meer op.” vertelt overbuur J.P. Van Elewyck.

Sinds een week of vijf zien de buren niet veel meer gebeuren. Maar ondanks dat ergeren ze zich er niet zo in. “Er zou sprake zijn van een verkaveling en verkoop aan een projectmakelaar. Wetende dat er iets aan gedaan zou worden, maakt dat we ons daar niet echt in opwinden”, aldus Van Elewyck.

Dat beaamt ook buurman Lieven Van Peer (40) “Echt last heb ik er niet van. Er zou wel ongedierte zitten maar zelfs daar heb ik amper wat van gemerkt. De andere buurvrouw heeft er meer last van door o.a. de bomen en hun afvallende naalden”, vertelt Lieven. “Het feit dat ze de grond zouden verkavelen en er vooruitzichten zijn om de boel plat te gooien en er iets nieuws op te zetten, stelt gerust. Momenteel zijn het heel oude gebouwen, ik ben er ooit één keer binnen geweest met de dochter van het koppel en zelfs de vloer is niet overal betegeld.”

Zaklampen

De laatste tijd merkt de buurvrouw ook geregeld mensen met zaklampen op als het donker is. “Waarschijnlijk gewoon uit nieuwsgierigheid of op zoek naar oud ijzer, maar het maakt wel dat ik niet op mijn gemak ben.”

Schepen voor wonen Bart Laeremans (Vernieuwing) liet weten dat het gebouw nog niet geregistreerd was. “Binnenkort gaat er iemand langs om na te gaan of er sprake is van leegstand en/of verwaarlozing. Moest dat het geval zijn dan nemen we dat pand op in het register en zal daar belasting op betaald moeten worden. Die belasting trokken we eind vorig jaar op van €1.250 naar €2.000.” Is er sprake van zowel leegstand als verwaarlozing, dan zal dat €4.000 kosten aan de eigenaars. “Dat bedrag verhoogd overigens elk jaar waarmee we eigenaars zoveel mogelijk willen aanmoedigen om hun terrein proper te houden en leegstand tegen te gaan.”