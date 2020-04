Verkeerslicht bepaalt wanneer winkelbezoekers binnen mogen bij Delhaize Humbeek Margo Koekoekx

17 april 2020

13u43 1 Grimbergen Dirk Huysmans, de eigenaar van AD Delhaize in Humbeek, kwam met een opvallend alternatief om te regelen hoeveel klanten binnen mogen. Om de 20 seconden laat het verkeerslicht aan de ingang een volgende klant binnen. “Eerst belden personeelsleden steeds over en weer over wanneer er opnieuw klanten binnen mochten, nu regelt het verkeerslicht dat”, vertelt Huysmans.



Het personeel aan de ingang kreeg geregeld met ongeduld en vervolgens zelfs grof taalgebruik te maken. “Eerst mochten mensen in kleine groepjes binnen”, vertelt Dirk Huysmans, eigenaar van AD Delhaize Humbeek. “Dat maakte dat er tussen twee groepen gemiddeld drie minuten zat. Mensen die geen geduld hadden, slingerden dan verwijten naar het personeel aan de ingang. Nu ziet iedereen het gestaag vooruit gaan en is het probleem verholpen”, zegt Huysmans tevreden.

Aftelsysteem

Het idee haalde hij vanop zijn motorvakanties. “In andere landen zie je bij werken vaker lichten staan met een aftelsysteem. Dat moeten we hebben dacht ik!” Zo gezegd, zo gedaan. Huysmans belde naar FERO, een bedrijf dat instaat voor signalisatie, en kon zo het laatste aftellende licht op stock bemachtigen.

Door om de 20 seconden iemand groen licht te geven zijn er maximum zo’n 75 bezoekers tegelijk in de winkel. “Volgens de voorschriften mochten er 173 mensen tegelijk in de winkel zijn. We merkten meteen dat dat te veel was en dat mensen samenhoopten aan de verse producten. Wij legden de limiet op 75 bezoekers, voor hun eigen veiligheid én dat van ons personeel. Zij zijn ook met 25 aanwezig tijdens de openingsuren. Het grote aanvulwerk gebeurt na sluitingstijd. Soms werken ze tot ‘s nachts door”, vertelt de eigenaar nog. En dat loont duidelijk, want nog geen enkel personeelslid raakte besmet.

Fan van plexiglas

Sinds donderdag werden ook plastic schermen geplaatst tussen de rijen aan de kassa’s van de supermarkt. Zo zijn mensen nog meer afgeschermd van elkaar. Deze AD Delhaize was overigens de tweede Delhaize in België die plexiglasschermen plaatste om contact tussen medewerkers en klanten te beperken.