Verjonging bij Jong Vld Grimbergen MKV

18 november 2019

13u30 1 Grimbergen Verschuivingen binnen Jong Vld in Grimbergen. Drie van de hoofdfuncties binnen het bestuur krijgen immers een nieuwe bekleding. Daarmee gaat de partij voor verjonging.

Voormalig voorzitter Wouter Jaspers (28) vindt dat het tijd is voor verjonging en geeft de fakkel door aan Dieter Goovaerts (23). Daarnaast hebben ze met Laura Van Duerm ook een nieuwe secretaris. Zij volgt Dieter op. Er is bovendien ook een volledig nieuwe functie - ondervoorzitter - en die plek gaat naar Laurent Vanbinst.

De plekjes zijn dan wel anders ingevuld, de doelen worden door het voltallige team gedragen. “Alleen lukt dat niet. Bij ons is het ‘one team, one mission’. We willen bij Jong Vld vooral onze stempel zetten op dossiers als betere fietspaden, de nieuwe vleugel aan de Charleroyhoeve en een nieuwe locatie voor jeugdhuis Rafiki. We zijn bevoegd voor Jeugd en Sport, dus willen ons vooral daarop focussen”, klinkt het gemotiveerd bij Gooyvaerts.

Wie wil, kan overigens komend weekend in de sporthal aan de Verbrande Brug terecht voor het jaarlijks eetfestijn van Open Vld.