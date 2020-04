Verdachte schietpartij pizzeria Strombeek-Bever bekent SHVM

09 april 2020

20u12 0 Grimbergen De 35-jarige verdachte in de zaak rond de De 35-jarige verdachte in de zaak rond de schietpartij in pizzeria Pizza Pazza in Strombeek-Bever die woensdagavond werd opgepakt, heeft de feiten bekend. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

“De verdachte werd na verhoor door de onderzoeksrechter aangehouden wegens moord. Hij bekent de feiten maar geeft geen motief voor zijn daden”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde.

Woensdagavond werd een 35-jarige man van Albanese nationaliteit opgepakt in de zaak rond de dodelijke schietpartij in pizzeria Pizza Pazza in Strombeek-Bever. Uit een buurtonderzoek bleek dat de verdachte rond het tijdstip van de feiten de pizzeria had verlaten.

Kort na de feiten werd in de Sint-Annastraat in Meise een uitgebrande wagen met een achtergelaten vuurwapen aangetroffen. Volgens getuigen werd de wagen in brand gestoken door een man met een rode jas die nadien vluchtte op een plooifiets. De man kon uiteindelijk in Merchtem gevat worden.