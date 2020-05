Veelbelovende komeet is niet te bespeuren Volkssterrenwacht Mira laat via Facebook weten wat je wel allemaal kan gadeslaan aan de hemel Margo Koekoekx

24 mei 2020

20u59 0 Grimbergen Normaal kon je rond deze periode zonder sterrenkijker een nieuwe veelbelovende komeet bespeuren. C/2019 Y4 ATLAS is de komeet de door automatische telescopen in Hawaï werd ontdekt in januari.

Er was hoop. Zelfs in coronacrisis waardoor niemand mag afzakken naar Volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen, konden we toch nog spektakel aanschouwen zonder daar bijkomende instrumenten te bezitten. “Al kwam er weken geleden al een domper op de feestvreugde”, zegt Francis Meeus van Mira. “Er werden twee kernen vastgesteld en dan weet je dat de komeet het niet zal blijven trekken. Je kan vergelijken met een bevroren modderbal die hoofdzakelijk uit ijs bestaat, dichter bij de zon is er natuurlijk meer kans dat hij uit elkaar spat.”

Wie vanuit zijn of haar kot toch naar de sterrenhemel wil blijven turen kan de Facebookpagina van de Volkssterrenwacht volgen. Daar staan geregeld tips over wanneer je ISS en de Japanse HTV9-bevoorradingssatelliet (“Kounotori 9") kan gade slagen.