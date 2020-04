Vanaf 2022 krijgt Maalbeekvallei facelift van 2 miljoen euro Margo Koekoekx

20 april 2020

15u37 0 Grimbergen De Maalbeekvallei is een prachtig stukje natuur met veel potentieel. Vanaf 2022 zal dat potentieel ten volle benut worden. De eerste hengelvijver in natuurgebied wordt daarmee een feit en je zal de maalbeek van centrum Grimbergen tot aan het kanaal kunnen volgen via nieuwe paden en brugjes. Het resultaat van de facelift zal na drie jaren te bewonderen zijn.

Het plan ligt al jaren op tafel maar is nu pas goedgekeurd. Wat staat er dan zoal op de planning? Er komen nieuwe paden en brugjes, er komt een nieuwe parkzone en er zullen zeven deelprojecten ontplooien in de buurt van de erfgoedmonumenten de Liermolen, de Charleroyhoeve, de Tommenmolen en de Oyenbrugmolen.

Ook wat recreatie betreft mag je een heuse opwaardering verwachten. De eerste hengelvijver van Vlaanderen in een natuurreservaat vlakbij bij de Charleroyhoeve wordt een feit. In de vallei worden uitkijkpunten en bijkomende aanplantingen gerealiseerd en in de buurt van de Tommenmolen worden natuurlijke speel- en klimelementen voor de kinderen in het landschap geïntegreerd.

Overstromingsgebied

“Met de klimaatverandering die veelvuldigere en hevigere regenval veroorzaakt is het zeker geen overbodige luxe om hierin te voorzien”, zegt eerste schepen, Philip Roosen(N-VA). “De bestaande vijvers worden deels geruimd en heringericht én er komen overstromingszones bij.”

Voetbalveld, skatepark en hondenscholen maken plek

Om de Maalbeekvallei, het Lintbos, het centrum en het kanaal met elkaar te verbinden moet er ook wat ruimte gemaakt worden. Zo zullen het skatepark en het voetbalveld in de Oyenbrugstraat plaats moeten maken en gaat de gemeente ook op zoek naar een goed alternatief voor de twee hondenscholen daar. “Dat is grond van de gemeente, al zijn wij er ons bewust van dat zij daar al lang zijn. We gaan dan ook opzoek naar alternatieven en zaten hiervoor normaal al samen. Door het coronavirus liep dat allemaal wat vertraging op. Dat staat dus nog op het agenda”, zegt Philip Roosen (N-VA), eerste schepen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) investeert 1,2 miljoen in de vallei, daarbij komt nog eens 850.000 euro van gemeente Grimbergen en andere partners.