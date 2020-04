Uitgestelde asfalteringswerken Wolvertemsesteenweg starten donderdag 30 april Margo Koekoekx

30 april 2020

13u49 0 Grimbergen Vanaf donderdag 30 april is de Wolvertemsesteenweg afgesloten voor het verkeer, zowel plaatselijk als doorgaand. Het wegdek tussen het kruispunt met de Brusselsesteenweg en het kruispunt met de Keienberglaan krijgt de weg daar een nieuwe asfaltlaag. De werken waren voorzien van 23 maart tot vrijdag 3 april maar kunnen nu pas aanvangen.

Woningen en handelszaken in de werfzone zijn tijdelijk enkel te bereiken te voet en met de fiets.

Er is een omleiding voorzien. Wie richting Vilvoorde wil kan via de Brusselsesteenweg en vervolgens via de Spaanse Lindebaan rijden om op het kruitpunt met de lichten opnieuw in te pikken. Wie richting Meise wil rijden volgt de Keienberglaan naar de Beigemsesteenweg, om zo aan te sluiten op de Wolvertemsesteenweg (N211).

Vrachtverkeer (+3,5t) volgt een omleiding via de Veldkantstraat, Humbeeksesteenweg/Benedenstraat, Kerkstraat/Kruisstraat en Beigemsesteenweg