Uit Facebookgroep ‘Ge zijt van Grimbergen als...’ gesmeten omdat ze te veel grapjes maakten, maar hun nieuwe groep haalt 886 leden op 20 dagen MKV

09 december 2019

13u00 5 Grimbergen Grimbergen heeft er een bekend duo bij. H&M, beter gekend als Ken Huybrechts (32) en Gert Moran (40), waren afgelopen weken zowat hét gespreksonderwerp in Grimbergen. Ze werden enkele weken geleden immers voorgoed verwijderd uit de Facebookgroep ‘Ge zijt van Grimbergen als...’ omdat ze - hou je vast - te veel grapjes maakten.

Ken en Gert kennen elkaar al een eeuwigheid van jeugdhuis Bloem en de voetbal en drijven graag wat spot met elkaar op Facebook. Tot spijt van velen werden ze verwijderd zonder daar uitleg voor te krijgen. Als tegenreactie richtte iemand die hen steunt een nieuwe groep op en maakte hen vervolgens mede-beheerders van ‘Ge zijt van Grimbergen als... (zonder censuur)’. De groep bestaat sinds 19 november en heeft nu al 886 volgers. “Dat hadden we nooit gedacht, maar is natuurlijk wel tof”, klinkt het.

Geen plaats voor grapjes

“We koesteren absoluut geen wrok naar de beheerders toe, maar hadden graag uitleg gehad waarom we werden geblokkeerd en vervolgens verwijderd”, vertelt Gert. “Het is vooral jammer dat er veel plaats is voor geklaag en gezaag in die groep en als we dan wat op elkaars kap grappen maken kan dat blijkbaar niet.” Ze benadrukken dat ze het nooit op mensen persoonlijk munten maar vooral elkaar graag ‘den duvel’ aandeden. Tot gretig plezier van menig Grimbergenaar, maar jammer genoeg ook tot ergernis van enkele Grimbergenaren. “Veel mensen laten ons weten dat ze er naar uitkeken om onze commentaren te lezen. Vaak mensen die al wat ouder zijn, die graag meelezen op Facebook maar zelf amper iets plaatsen uit eigen naam. Zij zijn nu een stukje van hun vertier kwijt”, vertellen ze.

Wanneer ze alleen op stap zijn, krijgen ze geregeld de vraag waar hun maat is of krijgen ze te horen dat het toch jammer is dat hun ludieke reacties er niet meer zijn. “Maar de grappige foto’s en gebeurtenissen worden nu talrijk op de ongecensureerde pagina geplaatst. Er mogen ook serieuze zaken geplaatst worden, maar dat gebeurde tot nu toe nog niet veel. We willen ook geen concurrerende groep worden. Maar al dat geklaag en gezaag, er moet toch ruimte zijn voor wat humor?”, zucht het duo.

Wie zijn of haar dag wat wil opleuken met grappige foto’s en weer wil genieten van Ken en Gert die elkaar online ‘den duvel’ aandoen, kan terecht op ‘Ge zijt van Grimbergen als...(zonder censuur)’.