Tweelindendreef voert 50e (en laatste) dansje op voor zorgpersoneel Wouter Hertogs

10 mei 2020

00u25 0

In de Tweelindendreef hebben ze vanavond hun laatste dansje opgevoerd. Sinds de lockdown was er een heus ritueel ontstaan waarbij verschillende bewoners een miniconcertje gaven.

Voor de 50e keer verzamelden de bewoners van de Tweelindendreef elk op hun oprit of stoep om een dansje te doen voor het zorgpersoneel. Het beloofde een speciale editie te worden want de 50e keer was ook meteen de laatste keer. “We zijn twee dagen na de lockdown begonnen met dit initiatief om het verzorgend personeel een hart onder de riem te steken. Ik was zelf 40 jaar deel ervan dus weet waarover het gaat. Met moederdag wordt alles versoepeld en ik vond dat we op een propere manier moesten eindigen. Dit wil niet zeggen dat we de zorgsector vergeten”, aldus bewoner Germain. Iedereen zette ter gelegenheid van de laatste editie een glaasje met drank op zijn brievenbus.

Het dansje werd al snel een heus ritueel in de wijk. “Mijn overbuur Annie is trompettist en die speelt eerst een deuntje. Daarna speel ik ‘You’ll never walk alone’. Vier huizen speelt een buur vervolgens een deuntje in zijn pick-up. Daarna is het weer mijn beurt om 2 liedjes te spelen. In totaal duurt ons kleine concertje altijd een kwartiertje a 20 minuten. Ondertussen wordt er gedanst en geapplaudiseerd voor de zorgverlening.” De coronaellende bracht de mensen in de straat dichter bij elkaar. Zo werd er ook een whatsappgroepje opgericht waarin iedereen kan vertellen hoe het ermee gaat.