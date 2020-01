Twee scholen in Strombeek-Bever kregen zebrapaden MKV

28 januari 2020

16u57 0 Grimbergen De zebrapaden aan de scholen ‘t Villegastje en Sint-Jozefsschool in Strombeek-Bever hebben de twee zebrapaden gekregen waar ze al even op hoopten.

Het zebrapad aan de Sint-Jozefsschool kwam er al eind november 2019. Op dat aan ‘t Villegastje was het wachten tot vorige week. Schepen voor Mobiliteit Philip Roosen (N-VA): “Voor het schilderen van die zebrapaden moet je rekening houden met het weer. Het moest droog zijn én warmer dan 8°C. Verder waren het ook onze eigen mensen die de paden hebben geschilderd, anders moesten we wachten op een firma en had het nog langer geduurd.”

3D zebrapaden

Daarnaast laat Roosen weten dat het een optie is om er in de toekomst alsnog 3D zebrapaden van te maken. “Ons eigen personeel kan dat niet, maar de gespecialiseerde firma die twee maal per jaar de nodige markeringen komt aanbrengen kan dat wel. We overwegen om er dan alsnog een 3D zebrapad van te maken”, aldus Roosen.