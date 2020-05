Trompettist Bart blijft spelen voor de zorg Wouter Hertogs

10 mei 2020

20u53 3

De coronamaatregelen worden stilaan afgezwakt maar de steun voor onze zorgverleners blijft aanhouden. Exponent hiervan is Grimbergenaar Bart Poedts. Nog steeds speelt hij elke avond een deuntje op zijn trompet.



De ziekenhuisopnames dalen al weken, de intensive care loopt stilaan leeg maar de hartverwarmende initiatieven om onze dokters, verplegers en hulpverleners te ondersteunen blijven voortduren. Ook Bart Poedts is zo’n doorzetter. Al van in het begin van de coronacrisis vrolijkt hij met zijn trompet elke avond de Watervalstraat en omstreken op. Vandaag had hij iets speciaals in petto. “Ik heb deze partituur net via het internet gekocht. Voor moederdag moest ik toch iets speciaals doen? (lacht”, klinkt het. Bart is alleszins niet van plan om snel te stoppen met zijn steunacties.